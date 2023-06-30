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Журналист Кортехана: «Думаю, Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал» этим летом»

30 Июня 2023 • 12:58 Комментировать

Близкий к мадридскому «Реалу» журналист Марио Кортехана выразил мнение, что нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе вряд ли перейдёт в команду этим летом. Напомним, парижане хотят продать форварда, чтобы не потерять его через год бесплатно. Тем не менее, «Реал» пока не горит желанием платить около 180 миллионов евро за игрока с истекающим контрактом.

«Думаю, Мбаппе вряд ли перейдёт в «Реал» этим летом, но всё равно нельзя исключать, что это может произойти», – написал журналист у себя в социальных сетях.

Мбаппе в минувшем сезоне забил 41 гол во всех турнирах. Килиан вновь стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023 Марио Кортехана
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