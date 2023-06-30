Кубо отказался от перехода в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро

Полузащитник «Реал Сосьедада» Такефуса Кубо не стал переходить в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. По информации от Diario AS, за японца предлагали 60 миллионов евро. Половину этой суммы мог получить бывший клуб хавбека мадридский «Реал», который должен получить 50% от суммы последующей перепродажи.

Отмечается, что самому Кубо предлагали долгосрочный контракт, отработав который, футболист мог получить 160 миллионов евро. Тем не менее, молодой полузащитник отказался от такой перспективы.

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании 22-летний Кубо отметился 9 голами и 4 результативными передачами в 35 матчах.