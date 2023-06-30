Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу стал главной трансферной целью «Барселоны» на замену Серхио Бускетсу. По информации от Mundo Deportivo, воспитанник «сине-гранатовых» может вернуться на «Камп Ноу» уже этим летом.

Отметим, что Ромеу покинул «Барселону» летом 2011 года, когда перешёл в лондонский «Челси». На «Стэмфорд Бридж» полузащитник не заиграл, но затем оказался в «Саутгемптоне», где провёл несколько лет в качестве основного.

Ранее у «Барселоны» сорвались варианты с Марсело Брозовичем и Дани Парехо. Ромеу сейчас является единственным доступным вариантом для каталонской команды.