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Ориоль Ромеу стал главной трансферной целью «Барселоны»

30 Июня 2023 • 10:07 Комментировать

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу стал главной трансферной целью «Барселоны» на замену Серхио Бускетсу. По информации от Mundo Deportivo, воспитанник «сине-гранатовых» может вернуться на «Камп Ноу» уже этим летом.

Отметим, что Ромеу покинул «Барселону» летом 2011 года, когда перешёл в лондонский «Челси». На «Стэмфорд Бридж» полузащитник не заиграл, но затем оказался в «Саутгемптоне», где провёл несколько лет в качестве основного.

Ранее у «Барселоны» сорвались варианты с Марсело Брозовичем и Дани Парехо. Ромеу сейчас является единственным доступным вариантом для каталонской команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2023
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