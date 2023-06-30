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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Барселоны» высказался о трансфере Витора Роке

30 Июня 2023 • 09:59 Комментировать

Каталонская «Барселона» продолжает вести переговоры по трансферу форварда «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке. Об этом сообщил президент «сине-гранатовых» Жоан Лапорта.

«Трансфер Витора Роке? Наш клуб работает над этим, переговоры ведутся», - приводятся слова руководителя в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Роке выступает за свой нынешний клуб с апреля 2022 года. Срок действующего трудового договора между 18-летним бразильцем и «Атлетико» рассчитан до конца мая 2027 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость нападающего в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоан Лапорта Витор Роке трансферы футбола - лето 2023
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