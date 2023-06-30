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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» хочет перехватить игрока у «Реала»

30 Июня 2023 • 08:46 Комментировать

Перспективный полузащитник Арда Гюлер, права на которого принадлежат стамбульскому «Фенербахче», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Согласно данным источника, в услугах 18-летнего исполнителя заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» хотят оформить сделку в ближайшее время и оставить футболиста в Турции на следующий сезон в аренде.

В минувшем сезоне Гюлер принял участие в 35 поединках во всех турнирах, записав на свой счет шесть забитых мячей.

«Реал» может подписать ещё одного игрока - раскрыто имя

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона трансферы футбола - лето 2023 Арда Гюлер
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