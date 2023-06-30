Лапорта высказался о трансфере Гюндогана в «Барселону»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о трансфере полузащитника и капитана «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана.

«Илкай предпочел перейти в престижный клуб. Деньги, которые есть у «Сити», отошли на второй план. Хави вселил в Гюндогана уверенность. И теперь в нашем клубе есть опытнейший футболист, который всегда мечтал играть за большой клуб. Мы заполучили победителя Лиги чемпионов, игрока с громадным опытом», - цитирует руководителя Mundo Deportivo.

Напомним, что 32-летний немецкий хавбек присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента.