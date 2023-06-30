У Анчелотти и «Реала» возникли разногласия из-за Мбаппе

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство трансферной политикой руководства «королевского» клуба. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как стало известно источнику, требованием итальянского специалиста было подписание нового центрфорварда, который заменил бы на острие атаки команды француза Карима Бензема. Анчелотти недоволен, что трансфера до сих пор нет. Он считает, что ставка боссов клуба на возможное подписание Килиана Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в следующем сезоне.

Анчелотти вернулся в «Реал» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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