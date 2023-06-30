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У Анчелотти и «Реала» возникли разногласия из-за Мбаппе

30 Июня 2023 • 08:21 Комментировать (2)

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство трансферной политикой руководства «королевского» клуба. Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как стало известно источнику, требованием итальянского специалиста было подписание нового центрфорварда, который заменил бы на острие атаки команды француза Карима Бензема. Анчелотти недоволен, что трансфера до сих пор нет. Он считает, что ставка боссов клуба на возможное подписание Килиана Мбаппе ставит под сомнение перспективы команды в следующем сезоне.

Анчелотти вернулся в «Реал» в 2021 году. Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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Cruyff
30 Июня 2023 в 08:40
Карло ждут в сб.Бразилии и он наверняка слиняет туда может быть даже раньше если не договорится с боссами Реала
ivan_petrenko95
30 Июня 2023 в 08:54
если они не возьмут хорошего нападающего этим летом, я уверен что его отправят в отставку по ходу сезона, который удачным точно не будет.
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