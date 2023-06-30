​Президент «Барселоны»: «Нас хотели вышвырнуть из Лиги чемпионов»

Жоан Лапорта, который занимает пост президента «Барселоны», высказался насчёт информации о том, что клуб могут не допустить к сезону Лиги чемпионов.

«У меня были встречи с Чеферином. Они хотели воспользоваться «делом Негрейры», чтобы вышвырнуть нас из Лиги чемпионов. Но нас не могут наказать без суда. Мы подали заявку на Лигу чемпионов, и новостей о том, что нам могут преградить путь, не было.

«Дело Негрейры» - беспрецедентная клеветническая кампания. Мы первые заинтересованы во вскрытии всех фактов. Будем бороться до конца», - сказал Лапорта в интервью для Esport3.

Напомним, что в прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.