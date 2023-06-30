​Лапорта: «У нас было предложение в 100 млн евро за де Йонга»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал о том, что в прошлом году клуб мог за большие деньги продать полузащитника Френки де Йонга.

«В прошлом году у нас было предложение в 100 миллионов евро за Френки де Йонга. Мы правильно поступили, не продав его. Есть футболисты, которые не должны быть на рынке», - сказал Лапорта в интервью для Esport3.

Возможно, Лапорта говорит о предложении от «Манчестер Юнайтед» - с «красными дьяволами» активно связывали де Йонга в прошлом году. При этом в прессе писали о том, что «Барселона» хотела продать игрока, учитывая его высокую зарплату, но он сам выступил против трансфера.