​Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернулся

В летнее трансферное окно звёздный Лионель Месси мог снова примерить на себе футболку «Барселоны». Тем не менее, после двух сезонов в «ПСЖ» аргентинец принял решение перебраться в «Интер Майами».

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сказал несколько слов по поводу решения Лионеля Месси.

«Месси хотел вернуться в «Барселону». У него был очень тяжёлый период в Париже. Его отец сказал мне, что он больше не хочет такого давления. Мы уважаем решение Лео и желаем ему преуспеть в «Интер Майами», - сказал Лапорта в ходе интервью для Esport3.

Дебют 36-летнего Месси за «Интер Майами» ожидается во второй половине июля.

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