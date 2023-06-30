​Модричу и Ловрену предъявлены обвинения в Хорватии

Известный полузащитник «Реала» Лука Модрич и экс-защитник «Зенита» Деян Ловрен столкнулись с проблемами на родине. Как сообщает Hine, футболистам были предъявлены обвинения в даче ложных показаний. Обвинения выдвинула прокуратура Осиека. Речь идёт о деле, касающемся хищения крупной суммы денег и неуплаты налогов экс-президентом загребского «Динамо» Здравко Мамичем.

В 2017 году Модрич и Ловрен уже обвинялись в даче ложных показаний, но тогда футболисты были оправданы.

Напомним, что недавно Лука Модрич, который в 2018 году выигрывал «Золотой мяч», продлил контракт с «Реалом». Деян Ловрен в настоящий момент является игроком «Лиона».