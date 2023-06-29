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Линекер высказался об изменениях в «Барселоне»

29 Июня 2023 • 21:58 Комментировать

Бывший игрок «Барселоны» Гари Линекер прокомментировал изменения, которые сейчас происходят с каталонским клубом.

Гари Линекер отметил, что «Барселона» переживает период серьезных изменений, когда старое поколение игроков, вроде Хави и Месси, давно покинуло команду, а сейчас мы наблюдаем уход еще нескольких ключевых фигур, включая Бускетса и Альбу.

Линекер подчеркнул, что теперь настало время молодых игроков и это их большой шанс проявить себя и стать новыми легендами клуба.

«У них столько талантов, как Педри, Гави и Бальде, которые мне очень нравятся», – цитирует Линекера Football Espana.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Гари Линекер
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