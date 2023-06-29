Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу может пополнить состав «Барселоны» в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что каталонский клуб отказался от услуг хавбека «Вильярреала» Даниэля Парехо, а полузащитник «Интера» Марсело Брозович предпочел перейти в саудовский «Аль-Наср».

Как стало известно Mundo Deportivo, трансфер 31-летнего Ромеу может обойтись «сине-гранатовым» в десять миллионов евро. Однако отмечается, что «Барселона» хочет снизить стоимость сделки, поскольку является единственным претендентом на испанского футболиста.

В минувшей кампании Ромеу сыграл в 36 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами.