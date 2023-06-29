Стало известно, интересуется ли «Севилья» российскими игроками

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес высказался о возможном приглашении российских игроков.
«Интересуется ли «Севилья» каким-то российским футболистом? Насколько мне известно, нет», — заявил представитель испанского клуба порталу «РБ Спорт».
Напомним, по итогам минувшего сезона «Севилья» заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков в 38 играх. Помимо этого, севильцы стали победителями Лиги Европы, одолев в решающем поединке итальянскую «Рому».
93-й розыгрыш Ла Лиги стартует 11 августа. Финальный тур чемпионата планируется провести 26 мая 2024 года.
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