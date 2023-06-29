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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, интересуется ли «Севилья» российскими игроками

29 Июня 2023 • 21:01 Комментировать

Пресс-атташе «Севильи» Хесус Гомес высказался о возможном приглашении российских игроков.

«Интересуется ли «Севилья» каким-то российским футболистом? Насколько мне известно, нет», — заявил представитель испанского клуба порталу «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Севилья» заняла 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 49 очков в 38 играх. Помимо этого, севильцы стали победителями Лиги Европы, одолев в решающем поединке итальянскую «Рому».

93-й розыгрыш Ла Лиги стартует 11 августа. Финальный тур чемпионата планируется провести 26 мая 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Хесус Гомес
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