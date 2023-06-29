Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует менять клубную прописку в летнее трансферное окно.

Журналист Фернандо Поло сообщает, что агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле Мусса Сиссоко встретился сегодня с будущим спортивным директором каталонского клуба Деку. Источник заявил, что встреча была инициирована агентом Дембеле, чтобы сообщить о решимости французского нападающего продолжить выступать за «Барселону» любой ценой.

По информации источника, Усман Дембеле не собирается использовать свою клаусулу в 50 миллионов евро для ухода из клуба.