Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Усман Дембеле останется в «Барселоне» слухи

29 Июня 2023 • 19:19 Комментировать

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле не планирует менять клубную прописку в летнее трансферное окно. 

Журналист Фернандо Поло сообщает, что агент нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле Мусса Сиссоко встретился сегодня с будущим спортивным директором каталонского клуба Деку. Источник заявил, что встреча была инициирована агентом Дембеле, чтобы сообщить о решимости французского нападающего продолжить выступать за «Барселону» любой ценой.

По информации источника, Усман Дембеле не собирается использовать свою клаусулу в 50 миллионов евро для ухода из клуба.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Мусса Сиссоко Усман Дембеле
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
21:10 · Испания. Ла Лига
Раскрыта сумма возможного трансфера Ромеу в «Барселону» слухи
21:01 · Испания. Ла Лига
Стало известно, интересуется ли «Севилья» российскими игроками
20:58 · Англия. Премьер-лига
Кошта и Меньян – в четвёрке самых дорогих голкиперов планеты
19:19 · Испания. Ла Лига
Усман Дембеле останется в «Барселоне» слухи
16:35 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш не перейдёт в «Астон Виллу» - названа причина
16:29 · Испания. Ла Лига
«Барселона» приняла решение отказаться от Парехо — у клуба остался только один вариант слухи
16:16 · Германия. Бундеслига
Гризманн уговаривал Тюрама перейти в «Атлетико» слухи
14:51 · Россия. Премьер-лига
​Названа сумма возможного трансфера Бонгонда в «Спартак»
13:53 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» приближается к трансферу Пау Торреса
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» постарается купить Вейгу, если команду покинет Маунт
11:45 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль выбрал новичка для «Спартака»
10:20 · Испания. Ла Лига
Кесси просит «Барселону» о бесплатном трансфере 1
09:53 · Испания. Ла Лига
В «Реале» выбрали нового капитана
09:44 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как долго «Реал» следит за Мбаппе
08:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет купить рекордсмена «Реала» 1
Все новости
Рекомендуем