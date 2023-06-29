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​«ПСЖ» придумал, как заработать на Мбаппе

29 Июня 2023 • 18:49 Комментировать

Будущее Килиана Мбаппе остаётся обсуждаемой темой. Недавно футболист объявил, что продлевать контракт с «ПСЖ» он не будет, то есть через год Мбаппе может обрести статус свободного агента. При этом 24-летний форвард сказал, что сезон 2023/2024 он планирует провести в Париже.

Понятное дело, что терять столь звёздного игрока бесплатно «ПСЖ» не хочет. Как сообщает Marca, гранд Лиги 1 придумал, как разрешить ситуацию. Клуб собирается предложить Мбаппе новый контракт на два или три года, гарантировав трансфер в «Реал» на следующее лето. Гарантии могут быть только устными, ведь во Франции включение в контракты опций выкупа запрещено.

Суперклуб АПЛ может купить Мбаппе за рекордные деньги

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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