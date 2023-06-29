34-летний хавбек «Вильярреала» Даниэль Парехо не пополнит состав «Барселоны».

По информации журналиста Фернандо Поло, каталонский клуб принял окончательное решение не подписывать игрока «Вильярреала». Ранее сообщалось, что причина заключается в возрасте футболиста.

Источник отмечает, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес просит руководство до последнего вести борьбу за Марсело Брозовича, однако футболист практически перешел в «Аль-Наср», поэтому у «сине-гранатовых» нет шансов.

На данный момент в шорт-листе «Барселоны» остался только полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу, который оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.