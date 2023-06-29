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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» приняла решение отказаться от Парехо — у клуба остался только один вариант слухи

29 Июня 2023 • 16:29 Комментировать

34-летний хавбек «Вильярреала» Даниэль Парехо не пополнит состав «Барселоны».

По информации журналиста Фернандо Поло, каталонский клуб принял окончательное решение не подписывать игрока «Вильярреала». Ранее сообщалось, что причина заключается в возрасте футболиста.

Источник отмечает, что главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес просит руководство до последнего вести борьбу за Марсело Брозовича, однако футболист практически перешел в «Аль-Наср», поэтому у «сине-гранатовых» нет шансов.

На данный момент в шорт-листе «Барселоны» остался только полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу, который оценивается порталом Transfermarkt в 5 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Барселона Вильярреал Жирона Ориоль Ромеу Даниэль Парехо Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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