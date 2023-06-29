Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси просит «Барселону» о бесплатном трансфере

29 Июня 2023 • 10:20 Комментировать

Ивуарийский хавбек Франк Кесси намерен покинуть каталонскую «Барселону» и переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщают журналисты Sport.es, африканец просит «сине-гранатовых» отпустить его в новый клуб бесплатно.

Дело в том, что «Аль-Ахли», который хочет заполучить Кесси, готов выплатить ему солидный подписной бонус, если он присоединится к команде в статусе свободного агента. «Барселона», в свою очередь, не готова на такие условия. Каталонцы хотят выручить с трансфера Франка деньги, которые потратят на покупку Марсело Брозовича.

Кесси пополнил ряды «Барселоны» летом прошлого года, заключив контракт на четыре сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аль-Ахли Джидда Франк Кесси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Июня
12:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» постарается купить Вейгу, если команду покинет Маунт
11:45 · Россия. Премьер-лига
Абаскаль выбрал новичка для «Спартака»
10:20 · Испания. Ла Лига
Кесси просит «Барселону» о бесплатном трансфере
09:53 · Испания. Ла Лига
В «Реале» выбрали нового капитана
09:44 · Испания. Ла Лига
Стало известно, как долго «Реал» следит за Мбаппе
08:19 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» хочет купить рекордсмена «Реала»
02:27 · Испания. Ла Лига
Хави хочет видеть в «Барселоне» Парехо, но руководство клуба не одобряет трансфер
00:42 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова потратить на Кейна до 100 млн евро
00:34 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто принял решение относительно своего будущего в «Барселоне»
00:23 · Испания. Ла Лига
Анчелотти намерен использовать Беллингема на новой позиции слухи
28 Июня
23:45 · Италия. Серия А
«Милан» начал переговоры по трансферу Мораты слухи
23:32 · Испания. Ла Лига
Кесси отклонил предложение «Аль-Ахли»
22:16 · Испания. Ла Лига
«Реал» решил продать трёх игроков слухи
21:54 · Испания. Ла Лига
Агент: «У «Реала» нет денег на трансфер Мбаппе» 2
21:47 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «Реал» не торопится подписывать звёздного форварда
Все новости
Рекомендуем