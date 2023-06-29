Кесси просит «Барселону» о бесплатном трансфере

Ивуарийский хавбек Франк Кесси намерен покинуть каталонскую «Барселону» и переехать в чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщают журналисты Sport.es, африканец просит «сине-гранатовых» отпустить его в новый клуб бесплатно.

Дело в том, что «Аль-Ахли», который хочет заполучить Кесси, готов выплатить ему солидный подписной бонус, если он присоединится к команде в статусе свободного агента. «Барселона», в свою очередь, не готова на такие условия. Каталонцы хотят выручить с трансфера Франка деньги, которые потратят на покупку Марсело Брозовича.

Кесси пополнил ряды «Барселоны» летом прошлого года, заключив контракт на четыре сезона.