В «Реале» выбрали нового капитана

В мадридском «Реале» провели выборы нового капитана команды после ухода нападающего Карима Бензема. Французский форвард покинул «королевский» клуб этим летом и переехал в Саудовскую Аравию.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», новым капитаном команды стал защитник Начо Фернандес. Вторым капитаном назначен полузащитник Лука Модрич. Далее следуют латераль Дани Карвахаль и хавбек Тони Кроос.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом Ла Лиги стал самый принципиальный соперник «сливочных» - каталонская «Барселона».