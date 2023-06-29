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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» выбрали нового капитана

29 Июня 2023 • 09:53 Комментировать

В мадридском «Реале» провели выборы нового капитана команды после ухода нападающего Карима Бензема. Французский форвард покинул «королевский» клуб этим летом и переехал в Саудовскую Аравию.

Как сообщает пресс-служба «сливочных», новым капитаном команды стал защитник Начо Фернандес. Вторым капитаном назначен полузащитник Лука Модрич. Далее следуют латераль Дани Карвахаль и хавбек Тони Кроос.

В минувшем сезоне чемпионата Испании «Реал» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом Ла Лиги стал самый принципиальный соперник «сливочных» - каталонская «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес
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