Стало известно, как долго «Реал» следит за Мбаппе

Стало известно, как долго мадридский «Реал» следит за выступлениями нападающего сборной Франции и «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Согласно данным Mundo Deportivo, «королевский» клуб наблюдает за карьерой футболиста с 2015 года, когда тот только начинал блистать за «Монако».

В 2017 году мадридский гранд сделал предложение менегаскам в размере 160+20 миллионов евро. Но тогда в переговоры вмешался «ПСЖ» и перехватил Мбаппе, заплатив за него большую сумму. С того момента Килиан защищает цвета парижского коллектива.

Срок действующего контракта форварда с «ПСЖ» истекает летом следующего года. Ранее нападающий заявил, что не станет продлевать трудовой договор с парижанами.