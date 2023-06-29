«Реал» придумал, как гарантировать трансфер Мбаппе

Переговоры о трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» продолжаются. Журналисты The Athletic опубликовали новые детали общения между сторонами.

Как информирует источник, руководство «королевского» клуба готово предложить 24-летнему форварду солидный подписной бонус, если он переедет на «Сантьяго Бернабеу» в статусе свободного агента по завершении следующего сезона. Сумма бонусной выплаты составит 130 миллионов евро.

Ранее в прессе сообщалось, что конкурентом «Реала» в споре за Килиана является «Ливерпуль».

Мбаппе отказался подписывать новый контракт с «ПСЖ». Действующее трудовое соглашение форварда с клубом рассчитано до середины следующего года.

«Реал» нашёл альтернативу Мбаппе