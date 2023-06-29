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Хави хочет видеть в «Барселоне» Парехо, но руководство клуба не одобряет трансфер

29 Июня 2023 • 02:27 Комментировать

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо остаётся трансферной целью для наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса.

«Сине-гранатовые» нуждаются в усилении средней линии после расставания с Серхио Бускетсом. По сведениям журналиста Давида Бернабеу, Хави нравится кандидатура Парехо, однако руководство каталонского гранда не одобряет подписание 34-летнего хавбека, так как считает его слишком возрастным. В клубе предпочитают сосредоточиться на более молодых футболистах.

Контракт Даниэля Парехо с «Вильярреалом» истекает через год. В прошедшем сезоне он отыграл за «жёлтую субмарину» 50 матчей во всех турнирах, став автором трёх голов и шести результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Вильярреал Хави Эрнандес Даниэль Парехо трансферы футбола - лето 2023
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