Хави хочет видеть в «Барселоне» Парехо, но руководство клуба не одобряет трансфер

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо остаётся трансферной целью для наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса.

«Сине-гранатовые» нуждаются в усилении средней линии после расставания с Серхио Бускетсом. По сведениям журналиста Давида Бернабеу, Хави нравится кандидатура Парехо, однако руководство каталонского гранда не одобряет подписание 34-летнего хавбека, так как считает его слишком возрастным. В клубе предпочитают сосредоточиться на более молодых футболистах.

Контракт Даниэля Парехо с «Вильярреалом» истекает через год. В прошедшем сезоне он отыграл за «жёлтую субмарину» 50 матчей во всех турнирах, став автором трёх голов и шести результативных передач.