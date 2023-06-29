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Чемпионат Испании. Ла Лига

Серхи Роберто принял решение относительно своего будущего в «Барселоне»

29 Июня 2023 • 00:34 Комментировать

Правый защитник «Барселоны» Серхи Роберто не намерен переходить в другой клуб.

31-летний футболист недавно был назначен первым капитаном «сине-гранатовых», сменив в этой роли Серхио Бускетса, ушедшего по истечении контракта в качестве свободного агента. Как сообщает журналист Алекс Пинтатель, Роберто не собирается покидать «Барселону» этим летом. Он воодушевлён возможностью носить капитанскую повязку родного для себя клуба.

Напомним, что в марте Серхи Роберто подписал с «Барселоной» новый контракт, рассчитанный до конца предстоящего сезона, а также предусматривающий возможность автоматической пролонгации ещё на один год.

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Барселона Серхи Роберто
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