Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти задумал тактические перестроения.

С нового сезона итальянский специалист планирует перейти на тактическую формацию 4-4-2 с ромбом в полузащите, где новичок команды Джуд Беллингем будет задействован на позиции под двумя нападающими, докладывает Diario AS. Пару форвардов, как известно, могут составить профильные вингеры – Винисиус Жуниор и Родриго, – если «Реал» так и не приобретёт прямую замену Кариму Бензема.

Напомним, что Джуд Беллингем перешёл в «Реал» этим летом из дортмундской «Боруссии». Трансфер 19-летнего англичанина обошёлся гранду Ла Лиги более чем в 100 млн евро.