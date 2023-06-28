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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси отклонил предложение «Аль-Ахли»

28 Июня 2023 • 23:32 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси не дал согласие на переезд в Саудовскую Аравию.

Отмечается, что «Аль-Ахли», связавшись с ивуарийцем, предложил ему удвоить зарплату по сравнению с нынешней, однако игрок ответил отказом, докладывает The Athletic. Кесси и его окружение дали понять, что для переезда в Саудовскую Аравию потребуется ещё более выгодное предложение. Судя по всему, в скором времени саудовский клуб вернётся с улучшенными условиями.

Контракт Франка Кесси с «Барселоной» рассчитан до 2026 года. «Сине-гранатовые» планируют заработать на продаже 26-летнего хавбека 30 млн евро.

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Барселона Аль-Ахли Джидда Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023
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