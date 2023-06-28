Мадридский «Реал» планирует расстаться с тремя игроками в скором времени.

В «королевском клубе» могут провести некоторую чистку состава, и в трансферный список, согласно сведениям журналиста Марио Кортеханы, угодили Ферлан Менди, Альваро Одриосола и Хесус Вальехо. Мадридский гранд попробует продать всех трёх игроков в летнее трансферное окно.

Стоимость Менди оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро, а Одриосола и Вальехо, по оценке экспертов сайта, стоят 5 млн и 2 млн евро соответственно.

Напомним, что Ферлан Менди был приобретён «Реалом» летом 2019 года у «Лиона» за 48 млн евро.