Агент: «У «Реала» нет денег на трансфер Мбаппе»

Агент футболиста мадридского «Реала» Ферлана Менди ответил на вопрос о возможном подписании Килиана Мбаппе.

«Пари Сен-Жермен» готов продать свою звезду нынешним летом, чтобы в следующем году игрок не покинул клуб свободным агентом. Основным претендентом на Мбаппе, как и всегда, называется «Реал».

«Перейдёт ли Мбаппе в «Реал» этим летом? Нет, никаких шансов. Я близок к клубу, сейчас у «Реала» нет денег на такой трансфер», – цитирует Madrid Zone агента Ивана ле Ме.

Если верить слухам, «ПСЖ» намерен заработать на продаже Килиана Мбаппе около 200 млн евро. Ранее считалось, что «Реал» планирует подождать до следующего лета, чтобы подписать француза в качестве свободного агента.