Стало известно, почему «Реал» не торопится подписывать звёздного форварда

Мадридский «Реал» остаётся без именитого центрфорварда после ухода Карима Бензема.

На позицию нападающего был подписан Хоселу из «Эспаньола», однако 33-летний футболист не рассматривается в качестве игрока основы. «Реал» фигурирует в числе претендентов на Гарри Кейна, но шансы на подписание англичанина довольно невелика. Как сообщает журналист Марио Кортехана, ситуацию с приобретением нового звёздного форварда для «королевского клуба» усложняет вероятный приход Килиана Мбаппе в будущем, а также уже оформленное подписание бразильца Эндрика, который переедет в Мадрид следующим летом.