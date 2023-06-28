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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, почему «Реал» не торопится подписывать звёздного форварда

28 Июня 2023 • 21:47 Комментировать

Мадридский «Реал» остаётся без именитого центрфорварда после ухода Карима Бензема.

На позицию нападающего был подписан Хоселу из «Эспаньола», однако 33-летний футболист не рассматривается в качестве игрока основы. «Реал» фигурирует в числе претендентов на Гарри Кейна, но шансы на подписание англичанина довольно невелика. Как сообщает журналист Марио Кортехана, ситуацию с приобретением нового звёздного форварда для «королевского клуба» усложняет вероятный приход Килиана Мбаппе в будущем, а также уже оформленное подписание бразильца Эндрика, который переедет в Мадрид следующим летом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Килиан Мбаппе Эндрик трансферы футбола - лето 2023
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