«Аль-Наср» хочет купить звезду в пару к Роналду

Опытный уругвайский центрфорвард Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии. Согласно информации журналистов Todofichajes, подписать 36-летнего голеадора хочет «Аль-Наср», за который выступает португалец Криштиану Роналду.

Кавани с лета прошлого года выступает в чемпионате Испании за «Валенсию». Его контракт с «летучими мышами» рассчитан до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его стоимость в три миллиона евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании Эдинсон провел 25 матчей, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.