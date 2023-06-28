Серхио Рамос выбрал клуб для завершения карьеры

Звездный испанский защитник Серхио Рамос может вернуться на родину. Как стало известно журналистам Cadena Ser, 37-летний футболист, который является свободным агентом, желает перейти в «Севилью» и там завершить карьеру.

Серхио является воспитанником андалусийского клуба. Он покинул команду в 2005 году, перебравшись в мадридский «Реал».

В свою очередь «Севилья» пока никак не отреагировала на желание своего воспитанника вернуться. В клубе сомневаются, что эта сделка будет им выгодна.

В прошлом сезоне Рамос выступал за «ПСЖ». Защитник принял участие в 33 матчах Лиги 1, забил два гола и отдал один ассист.