​Игрок «Реала» Вальверде может получить четыре матча дисквалификации

Завершилось разбирательство апрельского инцидента, произошедшего после матча «Реала» и «Вильярреала». Тогда полузащитник мадридской команды Федерико Вальверде дождался на стоянке Алекса Баэну и ударил его. Сообщалось, что поводом могли стать оскорбительные слова, сказанные игроком «подводников» во время игры.

Как сообщает Cope, комитету по проведению соревнований было предложено дисквалифицировать Вальверде на четыре матча. Если решение утвердят, то уругвайский футболист пропустит матчи против «Атлетика», «Альмерии», «Сельты» и «Хетафе» на старте сезона Ла Лиги.