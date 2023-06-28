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Романо: Кондогбия переходит в «Марсель»

28 Июня 2023 • 17:24 Комментировать

Опорный полузащитник мадридского «Атлетико» Жоффрей Кондогбия станет футболистом французского «Марселя».

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, было заключено соглашение с руководством «матрасников» на сумму в восемь миллионов евро. Сообщается, что сам Кондогбия был заинтересован в переходе в «Олимпик». Контракт полузащитника с новым коллективом будет действовать до июня 2027 года.

Напомним, что Жоффрей Кондогбия выступал за «Атлетико» с 2020 года, выиграв одно золото Ла Лиги. В прошедшем сезоне 30-летний хавбек провёл 27 матчей в рамках всех состязаний, отдав две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марсель Жоффрей Кондогбия Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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