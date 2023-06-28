​«Барселона» получила предложение из Саудовской Аравии по Кесси

Полузащитник Франк Кесси может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно. Как сообщает в социальных сетях авторитетный журналист Херард Ромеро, видеть 26-летнего ивуарийца в своих рядах хочет саудовский «Аль-Ахли».

По данным источника, «Аль-Ахли» предложил «Барселоне» за трансфер Кесси 20 миллионов евро. Самому игроку клуб из города Джидда предлагает 10 миллионов евро зарплаты.

В сезоне 2022/2023 Франк Кесси поучаствовал в 43 официальных матчах «Барселоны». В них полузащитник записал на свой счёт три гола и три результативных паса на партнёров.