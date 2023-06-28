Кокорин не оценил решение «Барселоны» выступить в поддержку ЛГБТ-сообщества

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин высказался о решении «Барселоны», болельщиком которой он является, выступить в поддержку ЛГБТ-сообщества. Каталонский клуб поднял радужные флаги над домашним стадионом, а также в социальной сети изменил фотографию в профиле, разместив логотип на радужном фоне.

Кокорин под постом в социальной сети «сине-гранатовых» оставил следующий комментарий: «Моросите прямо».

Напомним, что россиянин должен вернуться в стан «фиалок» после того, как последний сезон выступал в аренде в «Арисе» и по итогу был признан лучшим игроком чемпионата Кипра.