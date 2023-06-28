«Вильярреал» вынес решение по трансферу Пау Торреса

Испанский защитник «Вильярреала» Пау Торрес близок к уходу из своего нынешнего клуба, об этом сообщил журналист Хорхе Пикон.

Согласно данным инсайдера, руководство «жёлтой субмарины» готово расстаться с игроком в текущее трансферное окно. Главным претендентом на латераля считается бирмингемская «Астон Вилла». Главный тренер английского коллектива Унаи Эмери лично заинтересован в трансфере 26-летнего игрока.

Торрес защищает цвета «Вильярреала» с 2018 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня следующего года. Трансферный ценник Пау составляет 45 миллионов евро.