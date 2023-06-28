Агент Ферлана Менди: «Мбаппе несчастлив в Париже»

Иван Ли Ми, агент защитника мадридского «Реала» Ферлана Менди, прокомментировал ситуацию вокруг нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, который за год до истечения контракта может перебраться в «королевский клуб».

«Мбаппе остаётся в Париже, но его нельзя сейчас назвать счастливым. Если бы у него два года назад был нормальный агент, сейчас бы Килиан уже выступал за мадридский «Реал», – Ли Ми After Foot RMC.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» хочет продать Мбаппе этим летом, так как боится через год потерять его бесплатно. Парижская команда будет требовать за француза сумму компенсации в районе 180-200 миллионов евро.

Мбаппе в прошлом розыгрыше чемпионата Франции забил 29 голов.