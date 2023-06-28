Миятович объяснил, зачем Мбаппе нужен «Реалу»

Бывший форвард мадридского «Реала» Предраг Миятович рассказал, что думает о потенциальном трансфере нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Килиан нужен «Реалу», потому что он – один из лучших футболистов мира. Мбаппе превосходит всех, кто сейчас есть на рынке. Я не знаю, перейдет ли он в «Реал» этим летом, однако вижу, что клуб заинтересован в его трансфере. Я поддерживаю их стремление», - передает слова Предрага газета Marca.

Ранее сообщалось, что Мбаппе не станет продлевать контракт с «ПСЖ». В связи с этим парижский гранд готов продать форварда, чтобы не потерять его бесплатно в следующем году.