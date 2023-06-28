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Александр Мостовой: «Модрич сделал всё правильно, он ещё в полном порядке» эксклюзив

28 Июня 2023 • 11:03 Комментировать

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал продление контракта Луки Модрича с мадридским «Реалом».

«Считаю, что Модрич сделал все правильно. По нему видно, что он ещё в полном порядке. Ему давали просто иногда отдохнуть и все. Мастерство у него запредельное. У Модрича есть все, что должно быть у великого мастера. Думаю, года через два Лука уже поедет к саудитам или в Америку. А пока силы у него есть, все правильно, что остался играть на высочайшем уровне.

У «Реала» уже началась перестройка. Многие сейчас уходят. Но Модрич будет получать свое время. Он заслуживает играть. Думаю, что у него отличный диалог с Анчелотти», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Александр Мостовой Лука Модрич
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