Фреснеда доступен на рынке за 20 миллионов евро, «Барселона» заинтересована

Каталонская «Барселона» продолжает следить за правым защитником «Вальядолида» Иваном Фреснедой. По информации от инсайдера Серхи Соле, после вылета в Сегунду у фуллбека активировалась сумма отступных в контракте, которая составляет 20 миллионов евро.

Источник сообщает, что «Барселона» хочет заполучить Ивана, но более приоритетной задачей в данный момент является трансфер опорного полузащитника. Если у «сине-гранатовых» останутся деньги, они попробуют подписать Фреснеду.

Ранее также сообщалось, что в услугах испанского защитника заинтересована дортмундская «Боруссия». Агентом Фреснеды является Фали Рамадани, который также защищает интересы защитника «Барселоны» Маркоса Алонсо.