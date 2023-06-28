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«Атлетико» покупает защитника за 5 миллионов евро

28 Июня 2023 • 08:50 Комментировать

Защитник «Сельты» Хави Галан продолжит карьеру в мадридском «Атлетико», об этом посредством социальных сетей сообщил журналист Николо Скира.

По сведениям инсайдера, руководство «матрасников» заплатит за 28-летнего исполнителя пять миллионов евро. В сделку будет включен защитник Ману Санчес, который продолжит карьеру в команде из Виго.

Напомним, что Галан играет за «Сельту» с лета 2021 года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 40 поединках, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами. Контракт Галана рассчитан до середины 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Атлетико Мадрид Хави Галан трансферы футбола - лето 2023
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