«Реал» может подписать ещё одного игрока - раскрыто имя

Мадридский «Реал» заинтересован в подписании хавбека стамбульского «Фенербахче» Арды Гюлера, об этом рапортует ESPN.

Источник отмечает, что сумма отступных в контракте 18-летнего футболиста составляет 17,5 миллиона евро. Испанская сторона готова выделить такую сумму на подписание Гюлера.

Арда является воспитанником академии «Фенербахче». В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 35 поединках за «канареек», отметившись шестью забитыми мячами и семью результативными передачами.

Гюлер связан контрактом с «Фенербахче» до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.