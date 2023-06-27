«Барселона» может продать полузащитника Франка Кесси в летнее трансферное окно.

Ивуарийский футболист получил выгодное предложение от саудовского клуба «Аль-Ахли», но пока не определился со своим будущим. По данным журналиста Феррана Корреаса, «Барселона» готова расстаться с 26-летним игроком, если за него будет предложено не менее 30 млн евро.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Франка Кесси чуть ниже – в 25 млн евро. Соглашение хавбека с каталонским грандом рассчитано до середины 2026 года. В прошедшем сезоне Кесси принял участие в 43 матчах, став автором трёх голов и трёх ассистов.