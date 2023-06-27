Дембеле обсудит новый контракт с «Барселоной»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле может подписать новый контракт с клубом.

Текущий трудовой договор француза истекает по завершении предстоящего сезона. Как информирует Tot costa, 26-летний футболист пока не согласовал с клубом условия нового контракта, но в скором времени проведёт с каталонским клубом встречу для обсуждения сделки.

Усман Дембеле выступает за «Барселону» с 2017 года. В минувшей кампании он принял участие в 35 матчах во всех турнирах, записав на свой счёт восемь забитых мячей и девять результативных передач. Актуальная стоимость игрока оценивается порталом Transfermarkt в 60 млн евро.