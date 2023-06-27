«Аль-Ахли» предложил щедрые контрактные условия полузащитнику «Барселоны» Франку Кесси.

Как стало известно чуть раньше, саудовский клуб начал работу над трансфером. По сведениям инсайдера Экрема Конура, «Аль-Ахли» готов платить Кесси более 30 млн долларов (27 млн евро) в год. Ивуариец хотел бы продолжить карьеру в Европе.

Франк Кесси пополнил ряды «Барселоны» перед началом прошедшего сезона, перебравшись из «Милана» в качестве свободного агента. Действующий договор 26-летнего футболиста рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость оценивается экспертами Transfermarkt в 25 млн евро.