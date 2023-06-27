«Аль-Ахли» начал переговоры по полузащитнику «Барселоны»

Хавбек «Барселоны» Франк Кесси получил предложение от «Аль-Ахли»

Об интересе из Саудовской Аравии недавно сообщили испанские СМИ. Инсайдер Николо Скира назвал клуб, претендующий на ивуарийца, – речь об «Аль-Ахли». Отмечается, что трансферные переговоры уже стартовали. 26-летнему футболисту предложен выгодный с финансовой точки зрения контракт, рассчитанный на три года.

Франк Кесси отыграл в «Барселоне» лишь один сезон. В его активе три забитых мяча и три результативные передачи в 43 поединках за «сине-гранатовых». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.