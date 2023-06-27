Романо: «Переговоры «Реала» и Камавинга стремительно прогрессируют, но контракт ещё не согласован»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга должен подписать с клубом обновлённый контракт.

В СМИ давно сообщалось о готовности 20-летнего игрока продлить договор с «королевским клубом». По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны ещё не достигли договорённости, но никакой паники на этот счёт нет – и Камавинга, и «Реал» твёрдо настроены довести дело до успешного итога. Французу нравится в Мадриде, переговоры стремительно прогрессируют.

Эдуардо Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его нынешнее соглашение рассчитано до июня 2027 года. В прошедшем сезоне полузащитник провёл 59 матчей, отметившись двумя ассистами.