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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» скоро объявит о продлении контрактов с несколькими игроками слухи

27 Июня 2023 • 21:45 Комментировать

Мадридский «Реал» готовится объявить о продлении контрактов с рядом футболистов.

По информации Marca, «Реал» Мадрид планирует продлить контракты с несколькими молодыми талантами команды. Согласно источнику, в ближайшее время клуб сделает официальное заявление о продлении соглашений с нападающими Винисиусом и Родриго, с защитником Милитао и полузащитником Камавинга.

Особое внимание привлекает новая сумма отступных Эдуардо Камавинга, которая составит 1 миллиард евро. Ожидается, что официальное заявление будет сделано в конце этой или начале следующей недели.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Винисиус Жуниор Эдер Милитао Эдуардо Камавинга
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