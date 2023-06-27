Мадридский «Реал» готовится объявить о продлении контрактов с рядом футболистов.

По информации Marca, «Реал» Мадрид планирует продлить контракты с несколькими молодыми талантами команды. Согласно источнику, в ближайшее время клуб сделает официальное заявление о продлении соглашений с нападающими Винисиусом и Родриго, с защитником Милитао и полузащитником Камавинга.

Особое внимание привлекает новая сумма отступных Эдуардо Камавинга, которая составит 1 миллиард евро. Ожидается, что официальное заявление будет сделано в конце этой или начале следующей недели.