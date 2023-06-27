Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Кесси может перейти в Саудовскую Аравию слухи

27 Июня 2023 • 19:38 Комментировать

Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации издания Mundo Deportivo, команда из Саудовской Аравии готова сделать крупное предложение Кесси и попытается убедить его в своих намерениях.

До сих пор Кесси приоритетно рассматривал возможность остаться в «Барселоне», но он готов изучить вариант ухода, если клуб выскажет ему такую необходимость.

Конкретные детали предложения от команды из Саудовской Аравии не раскрываются, однако известно, что оно представляет значительную привлекательность и может повлиять на решение Кесси.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Франк Кесси трансферы футбола - лето 2023 Саудовская Аравия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
19:38 · Испания. Ла Лига
Кесси может перейти в Саудовскую Аравию слухи
18:43 · Испания. Ла Лига
Хави Галан близок к переходу в «Атлетико» слухи
18:38 · Испания. Ла Лига
​Мората отказался от варианта в Саудовской Аравии
16:17 · Италия. Серия А
Амрабат не перейдёт в «Барселону» — в этом виноват Месси 1 слухи
15:41 · Испания. Ла Лига
Фати и Торрес надеются остаться в «Барселоне»
14:59 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» лидирует в гонке за Пау Торресом
13:33 · Испания. Ла Лига
​Названа сумма возможного трансфера Мбаппе в «Реал»
13:09 · Испания. Ла Лига
Денис Суарес стал игроком «Вильярреала» официально
12:51 · Испания. Ла Лига
У Мбаппе есть соглашение с «Реалом» о переходе этим или следующим летом
12:28 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» нашло усиление в Барселоне
11:47 · Испания. Ла Лига
Денис Суарес станет игроком «Вильярреала»
11:39 · Италия. Серия А
Мората – один из вариантов для «Милана» на усиление атаки
11:05 · Англия. Премьер-лига
Гуллит раскритиковал ван Дейка и де Йонга
10:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может продать де Йонга этим летом
10:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не сможет зарегистрировать Роке, если не продаст Фати или Торреса
Все новости
Рекомендуем