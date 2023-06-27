Полузащитник «Барселоны» Франк Кесси может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

По информации издания Mundo Deportivo, команда из Саудовской Аравии готова сделать крупное предложение Кесси и попытается убедить его в своих намерениях.

До сих пор Кесси приоритетно рассматривал возможность остаться в «Барселоне», но он готов изучить вариант ухода, если клуб выскажет ему такую необходимость.

Конкретные детали предложения от команды из Саудовской Аравии не раскрываются, однако известно, что оно представляет значительную привлекательность и может повлиять на решение Кесси.