Защитник «Сельты» Хави Галан в шаге от перехода в мадридский «Атлетико».

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, «Атлетико» Мадрид собирается подписать Хави Галана из «Сельты» за сумму около 4-5 миллионов евро. Журналист уточняет, что трансфер также предусматривает включение защитника «матрасников» Ману Санчеса в сделку.

Романо сообщает, что официальное заявление ожидается в ближайшее время, но сделку уже можно считать завершенной.

В минувшем сезоне Хави Галан сыграл в составе «Сельты» 40 матчей во всех турнирах. Он забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.