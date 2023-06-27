​Мората отказался от варианта в Саудовской Аравии

Саудовские клубы работают над привлечением статусных футболистов из Европы. Так, например, предложение из Саудовской Аравии получал нападающий Альваро Мората. Впрочем, 30-летний испанец отказался от этого варианта, о чём сообщает Relevo со ссылкой на журналиста Маттео Моретто.

По данным источника, Мората хочет остаться в «Атлетико», хотя за его ситуацией следит «Милан». Выкупить Альваро у «матрасников» можно за сумму от 20 до 30 миллионов евро.

В сезоне 2022/2023 Альваро Мората забил 15 голов и отдал три голевых паса в 45 официальных матчах за «Атлетико».